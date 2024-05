Orangescrum est un logiciel de gestion de projet tout-en-un conçu pour aider les équipes et les organisations de toutes tailles. Rationalisez leurs flux de travail de projet, collaborez efficacement et réussissez votre projet. Orangescrum dispose d'un ensemble robuste de fonctionnalités pour faciliter la planification, l'exécution, le suivi et le reporting des projets afin d'améliorer la gestion de projet et d'améliorer la productivité. Voici les principales fonctionnalités d'Orangescrum, Gestion des tâches : Créez, attribuez et hiérarchisez facilement des tâches. Vous pouvez diviser les projets en tâches, sous-tâches et dépendances, garantissant ainsi une compréhension claire des exigences du projet. Planification de projet : planifiez vos projets avec des diagrammes de Gantt et définissez des jalons pour visualiser les délais du projet et garantir une livraison dans les délais. Suivi du temps : suivez le temps consacré aux tâches et aux projets pour améliorer la productivité et facturer avec précision les heures facturables aux clients. Collaboration en équipe : collaboration facilitée en attribuant des tâches aux membres de l'équipe, en partageant des fichiers et des documents et en communiquant via des notifications intégrées de chat et d'e-mail. Gestion des ressources : allouez et gérez efficacement les ressources, y compris les membres de l'équipe et l'équipement, pour optimiser les résultats du projet. Rapports et analyses : générez des rapports et des analyses détaillés pour surveiller l'avancement du projet, identifier les goulots d'étranglement et prendre des décisions basées sur les données. Intégration : intégrez Orangescrum à des outils populaires tels que Google Drive, Dropbox, Slack et bien d'autres pour rationaliser votre flux de travail et améliorer votre productivité. Contrôle d'accès : définissez des autorisations basées sur les rôles pour garantir la sécurité des données et restreindre l'accès aux informations sensibles du projet. Accessibilité mobile : accédez à Orangescrum lors de vos déplacements via des applications mobiles, vous garantissant ainsi de rester connecté avec vos projets et votre équipe, où que vous soyez. Support client : bénéficiez d'un support client et de ressources de formation pour vous aider à tirer le meilleur parti d'Orangescrum. Voici les avantages que vous obtiendrez en adoptant Orangescrum : 1. Aide à rationaliser les flux de travail des projets, à réduire les tâches manuelles et à améliorer la collaboration en équipe, conduisant à une productivité accrue. 2. Obtenez des informations en temps réel sur l'avancement du projet, l'allocation des ressources et l'état des tâches pour prendre des décisions éclairées. 3. Optimisez l'allocation des ressources pour garantir que les tâches sont attribuées aux bons membres de l'équipe possédant les bonnes compétences. 4. Suivez avec précision le temps et les dépenses, ce qui facilite le contrôle des coûts du projet et améliore la rentabilité. 5. Réaliser les projets dans les délais et dans les limites du budget, améliorant ainsi la satisfaction des clients et favorisant les relations à long terme. 6. Assure la sécurité des données et la conformité aux normes et réglementations de l’industrie. Orangescrum propose des éditions cloud, auto-hébergées et Open Source Enterprise avec de multiples fonctionnalités. Il s'agit d'un outil de gestion de projet polyvalent adapté à divers secteurs et types de projets, notamment le développement de logiciels, le marketing, la construction, le conseil, etc. Avec son interface conviviale et son ensemble de fonctionnalités robustes, Orangescrum permet aux organisations de gérer efficacement des projets, de respecter les délais et d'atteindre leurs objectifs commerciaux. Orangescrum propose différents plans tarifaires en fonction des besoins des utilisateurs. Normalement, c'est gratuit pour tous et 9 $ pour 10 utilisateurs sur une base mensuelle. Orangescrum est livré avec 15 jours d'essai gratuit sans informations de carte de crédit. S'inscrire maintenant!

Site Web : orangescrum.com

