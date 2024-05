Precoro est une solution cloud pour l'optimisation des processus d'approvisionnement. Fini les procédures manuelles fastidieuses et les erreurs humaines. Opérations automatisées et processus d’achat centralisés uniquement. - Approuvez les documents 2,5 fois plus rapidement depuis n'importe quel appareil en utilisant les notifications par e-mail ou Slack. Rationalisez le flux de travail d'approbation en ajoutant autant d'étapes que nécessaire et en attribuant des rôles spécifiques à vos collègues. - Économisez jusqu'à 19% de votre budget d'achat. Suivez les remises et ne dépensez jamais plus que prévu. Augmentez la transparence des flux de trésorerie en surveillant les dépenses de l’entreprise (y compris les remboursements). Obtenez des analyses claires et des rapports perspicaces pour planifier votre stratégie d’approvisionnement de manière plus réfléchie. - Réduire la saisie manuelle des données. Créez, approuvez et suivez les bons de commande en quelques clics ou transférez vos commandes depuis Amazon Business via Punch-in. Gérez les fournisseurs, les catalogues d’articles, l’inventaire et bien plus encore au sein d’une seule plateforme. - Connectez Precoro à votre ERP et à d'autres outils professionnels à l'aide d'intégrations prêtes à l'emploi (NetSuite, QuickBooks Online, Xero) ou d'une API gratuite. Oubliez les paiements en double et la correspondance manuelle des documents. - Protégez toutes vos données grâce au SSO et à une authentification fiable à 2 facteurs. L'interface conviviale de Precoro vous permet d'oublier les intégrations complexes et les formations de longue durée. Vous bénéficierez de conseils et d'une assistance de votre CSM chaque fois que vous en aurez besoin. Precoro vous donne accès régulièrement à toutes les fonctionnalités et mises à jour. Cordialement, L'équipe Precoro

Site Web : precoro.com

