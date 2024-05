Reconnue par les entreprises de taille moyenne du monde entier, la solution conviviale de Fraxion favorise l'efficacité des achats et la gestion proactive des dépenses. Automatisez les processus d'achat, de dépenses et de comptes fournisseurs, en garantissant la responsabilité et le respect des budgets et des politiques approuvés tout au long de votre processus d'approvisionnement afin de réduire les coûts opérationnels. Suivez, gérez et analysez sans effort les dépenses pour une prise de décision éclairée, une visibilité complète des dépenses et une auditabilité. Fonctionnalités complètes de la suite Procure-to-Pay de Fraxion : -Demandes d'achat et approbations personnalisées -Contrôle du budget et des politiques -Automatisation des bons de commande -Réception, rapprochement des factures et approbations des factures -Automatisation des AP alimentée par l'IA -Analyse des dépenses, informations sur la communauté et reporting -PunchOut et PunchIn -Catalogues internes -Gestion des dépenses -Application mobile -Intégrations ERP/système de comptabilité Donnez à votre équipe les moyens de dépenser de manière responsable, où qu'elle soit avec Fraxion.

Site Web : fraxion.biz

