Un outil frais et intuitif pour vos besoins RH. Oubliez les feuilles de calcul et les systèmes RH complexes. Avec TalentHR, vous disposez d'une plateforme unique pour gérer vos collaborateurs, suivre les données des employés et accueillir vos nouvelles recrues. Sans se ruiner aussi.

Site Web : talenthr.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à TalentHR. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.