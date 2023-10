Système de gestion des ressources humaines et des congés. Des outils RH basés sur le cloud pour suivre les congés des employés (comme les vacances, les congés personnels et les congés), centraliser les données sur la main-d'œuvre, responsabiliser les employés et obtenir des rapports précis. Commencez à gagner du temps sur la gestion des employés.

Site Web : leaveboard.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à LeaveBoard. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.