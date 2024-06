MSG91 est une plateforme de communication cloud leader qui fournit aux entreprises aux États-Unis une suite d'API de communication sécurisées et robustes pour les services SMS, e-mail, vocaux et d'authentification. Quelques détails clés sur MSG91 et ses offres : * Canaux de communication : MSG91 propose des API complètes qui permettent aux entreprises de se connecter et d'interagir avec leurs clients dans le monde entier via divers canaux de communication, notamment les SMS, les e-mails, WhatsApp et la voix. * Solutions de communication : la plate-forme fournit une gamme de solutions de communication, telles qu'une plate-forme de centre de contact, une automatisation basée sur les événements, une segmentation des clients et une vérification sécurisée instantanée via des mots de passe à usage unique (OTP). * Fiabilité et sécurité : MSG91 est fier de fournir une plate-forme de communication cloud sécurisée et fiable, avec des fonctionnalités telles que l'authentification à deux facteurs et des protocoles de cryptage standard de l'industrie pour protéger les données sensibles. * Intégration et évolutivité : la plate-forme est conçue pour être facilement intégrée aux systèmes et applications d'entreprise existants, permettant une intégration transparente des fonctionnalités de communication de MSG91. Il propose également des solutions évolutives pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles, des startups aux grandes entreprises. * Succès client : MSG91 a fait ses preuves en matière de stratégies réussies d'engagement client et de communication pour les entreprises, comme en témoignent des études de cas mettant en vedette des clients comme Milkbasket, Unacademy et Ixigo.

