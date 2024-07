Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Knowmax est une solution complète de gestion des connaissances basée sur l'IA, conçue par des experts CX pour vous aider à offrir une expérience client de premier ordre sur tous les points de contact. Nous travaillons avec des entreprises Fortune 500, leur permettant de satisfaire leurs clients grâce à une gestion stratégique des connaissances. Nos modules de gestion des connaissances, à savoir les articles et FAQ de la base de connaissances, les guides pratiques visuels et les arbres de décision cognitifs, sont spécialement conçus pour rendre les connaissances contextuelles et exploitables facilement accessibles à vos champions du support et à vos clients avec un minimum d'effort. Grâce à nos capacités de création de contenu DIY sans code, vous n'avez besoin d'aucune expertise technique pour créer du contenu. Nos intégrations natives avec la technologie CRM et de centre de contact permettent aux utilisateurs d'accéder aux informations pertinentes là où ils se trouvent, sans changer d'écran. Nés d'un centre de contact, nous comprenons les innombrables obstacles auxquels les entreprises axées sur le client sont confrontées et pensons que les bonnes connaissances au bon moment font la différence dans l'élaboration des expériences client. Notre plateforme KM de nouvelle génération est construite sur cette base pour vous permettre de dépasser les attentes en constante évolution de vos clients en mettant vos connaissances à votre service.

Site Web : km.knowmax.ai

