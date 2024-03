Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

JetSend est un système de gestion de courrier électronique transactionnel conçu pour aider les entreprises à gérer, envoyer et suivre les messages numériques. Avec JetSend, les développeurs peuvent intégrer notre API sur mesure dans vos plateformes logicielles et garantir que les messages transactionnels importants sont transmis à vos utilisateurs. De plus, JetSend peut suivre les analyses de délivrabilité sur le tableau de bord personnalisé, afin que vous puissiez surveiller les performances de vos messages transactionnels importants. Idéal pour : JetSend s'adresse aux entreprises technologiques qui cherchent à intégrer une plate-forme de messagerie transactionnelle fiable dans leur application sans avoir besoin de créer leur propre infrastructure. Aperçu des prix : le prix de JetSend commence à 8,00 $ en fonction de l'utilisation et par mois. JetSend propose un essai gratuit !

