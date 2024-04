flex.bi est un système de business intelligence et de reporting, c'est un moyen flexible et simple d'analyser et de visualiser les progrès de votre entreprise. Un outil de business intelligence qui permet de rassembler toutes les données de votre entreprise en un seul endroit, de gagner du temps sur la gestion manuelle des données, de prendre des décisions plus rapidement et de motiver votre équipe à atteindre les objectifs de manière plus efficace. Idéal pour : Petites et moyennes entreprises de tous domaines qui disposent de données à différents endroits (systèmes ERP, Excel ou autres fichiers) et ont besoin d'un outil pour unifier toutes les données en un seul endroit, les visualiser et se préparer à l'analyse. Aperçu des tarifs flex.bi : les tarifs flex.bi commencent à 35 EUR/mois. flex.bi propose un essai gratuit. Voir les détails de prix supplémentaires ci-dessous https://flex.bi/pricing/

Catégories :

Site Web : flex.bi

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Flex.bi. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.