Bubble est un langage de programmation visuel et une plateforme d'application en tant que service, développé par Bubble Group, qui permet aux personnes non techniques de créer des applications Web sans avoir besoin de taper du code. Au lieu de cela, les utilisateurs dessinent l'interface en faisant glisser et en déposant des éléments sur un canevas et en définissant des flux de travail pour contrôler la logique. La vision de Bubble est de rendre le codage manuel largement obsolète. Bien qu'il soit visuel, il nécessite un certain apprentissage et peut être utilisé pour créer des fonctionnalités plus avancées que ce qui est possible avec les créateurs d'applications Web orientés modèles tels que Wix. Il est utilisé dans les écoles à des fins éducatives et par d'autres organisations à des fins commerciales. Bubble propose des intégrations d'API, des modèles et des plugins. La plate-forme a également introduit par la suite de nouveaux fournisseurs de niche dans les modèles, les plugins et les services construits au sein de l'écosystème Bubble.

Site Web : bubble.io

