WordPress.com est une plate-forme d'auto-édition populaire pour les blogs et autres travaux. Il appartient et est exploité par Automattic, Inc. Il fonctionne sur une version modifiée de WordPress. Ce site Web propose un hébergement de blog gratuit aux utilisateurs enregistrés et est soutenu financièrement via des mises à niveau payantes, des services « VIP » et de la publicité.

Site Web : wordpress.com

