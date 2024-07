Botika est une entreprise engagée dans le développement de technologies sophistiquées d’IA conversationnelle. Il se distingue principalement par son chatbot GPT (Generative Pre-trained Transformer). La technologie est un mélange remarquable du système de chatbot Botika, qui utilise la technologie basée sur des règles et la classification des intentions PNL, et de GPT. Cette combinaison donne naissance à un super chatbot qui a le potentiel d’apporter des changements significatifs au service client. Le système peut comprendre et répondre aux exigences des clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, offrant ainsi une interaction personnalisée améliorée et plus humaine. Offrant un assistant IA capable d'interagir via le texte et la voix en utilisant des canaux de communication modernes, l'application de Botika apporte l'IA conversationnelle avancée à divers secteurs, notamment la santé, le transport maritime et l'assurance. De plus, il présente également une interface pour des solutions de chatbot personnalisables afin de répondre aux besoins des entreprises. La technologie propriétaire est basée sur GPT d'OpenAI, un système dédié à la génération de texte intelligent et de type humain, transformant ainsi l'interaction avec la technologie.

Site Web : botika.online

