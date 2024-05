Ausuma ERP propose des solutions cloud complètes conçues pour rationaliser et optimiser les opérations des petites entreprises. Avec des ressources limitées et une petite équipe, notre plateforme fournit tout ce dont vous avez besoin pour gérer efficacement votre entreprise. Nos fonctionnalités clés incluent un stockage de données sécurisé, une application basée sur une base de données et un ERP basé sur le cloud qui vous donne la possibilité d'accéder à vos données ERP de n'importe où, car elles sont stockées en ligne. Nous proposons également des fonctionnalités de gestion de la chaîne d'approvisionnement, de reporting de données en temps réel, de gestion de la paie et de comptes créditeurs/recevables. Nos tableaux de bord personnalisables répondent à vos besoins spécifiques et notre application mobile garantit commodité et accessibilité. De plus, nous nous intégrons de manière transparente aux fournisseurs de logiciels tiers via leurs API. Faites confiance à Ausuma ERP pour doter votre petite entreprise de solutions efficaces et efficientes.

Site Web : ausuma.com

