OnCloudERP est un ERP moderne basé sur le cloud pour toutes les petites et moyennes entreprises du monde qui recherchent des solutions d'entreprise puissantes, fiables, évolutives et pourtant abordables pour exploiter et gérer efficacement leurs activités. Notre mission est d'apporter des solutions ERP simples, intellectuelles et puissantes. OnCloudERP est propulsé par Cloud Pencils a été créée en tant que société de produits ERP SaaS le 1er janvier 2015 sous la société mère, Nlogix Solutions, une filiale en propriété exclusive de Naraiuran Controls India Private Limited (www.naraiuran.com). CPPL s'appuie sur plus de 20 ans d'expérience pertinente en matière de planification des ressources d'entreprise (ERP) dans divers secteurs depuis 1994.

Site Web : onclouderp.com

