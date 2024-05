Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Ahsuite vous permet d'organiser votre communication client dans un portail client facile à utiliser afin que rien ne soit manqué ou perdu. Il a un design épuré et minimaliste, mettant l'accent sur le travail que vous souhaitez afficher : tableaux de bord, tableaux Figma, présentations de diapositives, vidéos, rapports ou toute autre chose. S'il peut être intégré dans une iframe, vous pouvez le partager dans un portail client. Nos portails clients sont sécurisés, organisés et en libre-service. Une fois que vous aurez essayé Ahsuite, vous ne recommencerez plus à envoyer des liens par e-mail. Ahsuite est livré avec une suite d'outils de collaboration puissants conçus spécifiquement pour les agences numériques. Cela signifie que vous pouvez dire au revoir à Trello, Slack, DropBox et LastPass, car Ahsuite vous permet de tout faire avec une seule connexion. Avec un forfait Pro ou Agence, vous pouvez également accéder à notre réseau exclusif de freelances et d'agences. Vous pouvez donc même utiliser Ahsuite pour constituer votre équipe ! Le plan Starter comprend des tâches, des fichiers, des conversations et jusqu'à dix portails GRATUITEMENT !

Site Web : ahsuite.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Ahsuite. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.