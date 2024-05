Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Es ist Zeit, die Sterne in SpaceHopper zu erreichen! In diesem Spiel spielst du einen Astronauten, der jeden Stern einsammeln muss. Um von Planet zu Planet zu gelangen, können Sie einfach hochspringen! Nutzen Sie das Gravitationsfeld der Planeten, um weiter zu springen, aber achten Sie auf die Außerirdischen! Dieses klassische Flash-Spiel gibt es jetzt wieder in HTML 5, sodass Sie es spielen können, wann immer Sie möchten! Kannst du alle Sterne bekommen?

Website: poki.com

