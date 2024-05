Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Droplets ist ein Puzzlespiel, in dem Sie den kleinen Kreaturen namens Droplets helfen müssen, sicher auf den Boden zu gelangen. Die Droplets sind ziemlich weit oben angekommen und müssen in Sicherheit springen. Glücklicherweise haben sie kleine Propeller auf dem Kopf, die dafür sorgen, dass sie reibungslos landen – vorausgesetzt, sie können allen Feinden ausweichen. Dieses klassische Flash-Spiel gibt es jetzt wieder in HTML 5, sodass Sie es spielen können, wann immer Sie möchten! Können Sie die Tröpfchen sicher auf den Boden bringen?

Website: poki.com

