OvO Classic ist ein Arcade-Plattformspiel, bei dem Sie mit einem Strichmännchen-Charakter an Speedruns teilnehmen. Ihr Ziel ist es, so schnell wie möglich die Zielflagge zu erreichen. Ihre Geschwindigkeit und Effizienz entscheiden über Ihren Erfolg und Ihren Highscore. Springen Sie einfach, springen Sie an die Wand und rutschen Sie durch die Level! Wenn Sie das Spiel wirklich meistern möchten, kombinieren Sie diese Aktionen, um zusätzliche Kraft zu erhalten! Sie können direkt nach einer Rutsche oder einem Bodensprung höher springen! Können Sie der schnellste Speedrunner in OvO Classic sein? Die Steuerelemente werden im Spiel angezeigt. Bewegen – Links-/Rechtspfeile. Springen – Leertaste. Schieben – Abwärtspfeil. OvO Classic wurde von Dedra Games, einem Spieleentwicklungsstudio mit Sitz in Frankreich, erstellt. Spielen Sie ihr anderes Spiel auf Poki: OvO DimensionsOvO Classic kann kostenlos auf Poki gespielt werden. OvO Classic kann sowohl auf Ihrem Computer als auch auf Mobilgeräten wie Telefonen und Tablets gespielt werden.

Website: poki.com

