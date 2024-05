Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Machen Sie sich bereit für ein Unterwasser-Alien-Abenteuer in Submolok! Submolok ist ein kleiner, tintenfischähnlicher Außerirdischer, der ein winziges U-Boot steuert. Auf dem Weg zur Erde wurde er abgeschossen und landete im Meer. Jetzt musst du ihm helfen, nach Hause zu kommen! Sie können die Booster des U-Bootes nutzen, um sich fortzubewegen, aber da diese an den Ecken des U-Bootes abgewinkelt sind, kann dies ziemlich schwierig sein. Sie müssen den richtigen Zeitpunkt für den Einsatz Ihrer Booster festlegen, um sich sicher auf den Ozeanen fortzubewegen. Dieses klassische Flash-Spiel gibt es jetzt wieder in HTML 5, sodass Sie es spielen können, wann immer Sie möchten! Kannst du Submolok nach Hause bringen?

Website: poki.com

