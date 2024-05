Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Canopy ist ein Jump'n'Run-Spiel, bei dem du dich durch den Dschungel kämpfen und schütteln musst, um ans Ziel zu gelangen! In über 20 herausfordernden Levels müssen Sie versuchen, so viele Früchte wie möglich zu sammeln, ohne die Käfer zu treffen oder von den Bäumen zu fallen. Dieses klassische Flash-Spiel gibt es jetzt wieder in HTML 5, sodass Sie es spielen können, wann immer Sie möchten! Können Sie Canopy helfen, durch den Dschungel zu kommen?

Website: poki.com

