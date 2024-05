Begeben Sie sich in Temple Glider auf ein uraltes Abenteuer! In diesem Spiel schlüpfen Sie in die Rolle eines tollpatschigen Vogels, der versuchen muss, durch ein altägyptisches Grab zu fliegen und zum Ausgang zu gelangen. Aber achten Sie auf! Es gibt viele Fallen und Hindernisse auf Ihrem Weg, denen Sie ausweichen müssen. Dieses klassische Flash-Spiel gibt es jetzt wieder in HTML 5, sodass Sie es spielen können, wann immer Sie möchten! Können Sie den Temple Glider sicher auf den Boden bringen?

Website: poki.com

