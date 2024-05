In Bucket spielst du einen geheimnisvollen fliegenden Fisch, der Eichhörnchen in einem Eimer herumträgt. Es liegt an Ihnen, sicher durch Höhlen zu navigieren und Hindernissen auszuweichen, damit Sie schweben und Ihr Eimer nicht herunterfällt. Dieses klassische Flash-Spiel gibt es jetzt wieder in HTML 5, sodass Sie es spielen können, wann immer Sie möchten! Können Sie alle Eichhörnchen sicher an ihr Ziel bringen?

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit The Bucket verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.