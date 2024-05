Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.

Gunbrick ist ein Puzzlespiel, bei dem Sie den Gunbrick bis zum Ende des Levels bewegen müssen. Sie müssen strategisch vorgehen, wie Sie Ihren Gunbrick bewegen. Auf einer Seite des Steins befindet sich ein Schild, der Sie vor der Zerstörung durch Laser schützen kann. Die andere Seite hat eine Waffe, die Ihnen helfen kann, Hindernisse zu zerstören oder schnell vorwärts zu kommen. Bei Gunbrick kommt es auf die Positionierung an! Dieses klassische Flash-Spiel gibt es jetzt wieder in HTML 5, sodass Sie es spielen können, wann immer Sie möchten! Kannst du alle Level in Gunbrick meistern?

Website: poki.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Gunbrick verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.