In the Doghouse ist ein Puzzlespiel, in dem Sie einem kleinen Hund helfen müssen, sich in seinem Haus zu bewegen. Um Ihren Hund ans Ende des Levels zu bringen, müssen Sie die Räume und Flure verschieben, um einen Weg zum Ziel zu schaffen. Sie können nur Räume verschieben, die leer sind. Der Hund folgt Ihnen, wohin Sie ihn auch stecken, und ist schlau genug, auch Aufzüge hoch und runter zu fahren! Dieses klassische Flash-Spiel gibt es jetzt wieder in HTML 5, sodass Sie es spielen können, wann immer Sie möchten! Können Sie den Hund sicher durch alle Ebenen der Hundehütte bringen?

Website: poki.com

