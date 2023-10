Gift Wrapped ist ein Flash-Spiel, bei dem Sie innerhalb einer bestimmten Zeit einen Gegenstand aus einer Gruppe von Geschenken finden müssen. Das Spiel beginnt mit einem Zeitlimit von 20 Sekunden und verlängert sich jedes Mal um etwa fünf, wenn ein Geschenk gefunden wird. Es gibt viele Weihnachts- und Feiertagsklassiker wie Geigen, Weinflaschen, Schlittschuhe, Socken, Spielzeugroboter, Teddybären, Spielzeugeisenbahnen, Spielzeugautos, Zuckerstangen und sogar einen glänzenden Ring! Haben Sie das Zeug dazu, jedes Geschenk in Gift Wrapped zu verwalten? Klicken oder tippen Sie auf das Geschenk, das Ihrer Meinung nach dem angezeigten Bild entspricht. Gift Wrapped wurde von Nitrome als Flash-Spiel erstellt und später von AwayFL in HTML5 emuliert. Spielen Sie die anderen Flash-Spiele von Nitrome auf Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Test Subject Green und Test Subject BlueSie können Gift Wrapped kostenlos auf Poki spielen. Gift Wrapped kann auf Ihrem Computer gespielt werden.

