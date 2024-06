VoIP-Anbieter - Beliebteste Apps Beliebteste Zuletzt verwendet

Voice over Internet Protocol (VoIP)-Software nutzt ein IP-Netzwerk zur nahtlosen Übertragung von Telefongesprächen, sodass kein zusätzliches Telefonnetzwerk erforderlich ist. Es dient als moderne Version von PBX (Private Branch Exchange), einem Begriff, der sich auf private Telefonnetze innerhalb von Organisationen bezieht. VoIP-Anbieter bieten verschiedene Arten von PBX-Anlagen an, z. B. gehostete PBX-Anlagen, virtuelle PBX-Anlagen und Cloud-PBX-Anlagen. Die Unterschiede bestehen vor allem im Umfang der erforderlichen Benutzerwartung. Die Hardwareanforderungen für VoIP-Lösungen können variieren. Einige Anbieter schreiben die Verwendung ihrer spezifischen Telefonsysteme vor, während andere mit jedem proprietären VoIP-Telefon kompatibel sind. Darüber hinaus bieten einige VoIP-Anbieter eine Lösung namens Softphone an, die es Benutzern ermöglicht, Anrufe über ihr persönliches Mobiltelefon zu tätigen, entweder als Ergänzung oder anstelle einer herkömmlichen Telefonanlage. VoIP-Funktionen sind auch in andere Arten von Kommunikationssoftware integriert. Beispielsweise wird die Sprachkomponente in Videokonferenzsoftware durch VoIP ermöglicht. VoIP-Anbieter bieten jedoch internetbasierte Anrufkonnektivität unabhängig von Video-Messaging-Diensten oder anderen Kommunikationsplattformen an. VoIP ist eine Schlüsselfunktion der UCaaS-Software (Unified Communications as a Service) und der Contact-Center-Infrastruktursoftware. Viele UCaaS-Lösungen umfassen sowohl Softphone- als auch PBX-Optionen in ihrem Angebot.