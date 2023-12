WhatsApp Messenger, eller blot WhatsApp, er en amerikansk freeware, cross-platform messaging og Voice over IP (VoIP) tjeneste ejet af Facebook, Inc. Den giver brugerne mulighed for at sende tekstbeskeder og talebeskeder, foretage tale- og videoopkald og dele billeder , dokumenter, brugerplaceringer og andre medier. WhatsApps klientapplikation kører på mobile enheder, men er også tilgængelig fra stationære computere, så længe brugerens mobile enhed forbliver forbundet til internettet, mens de bruger desktop-appen. Tjenesten kræver, at brugere angiver et standard mobilnummer for at registrere sig med tjenesten. I januar 2018 udgav WhatsApp en selvstændig virksomhedsapp rettet mod ejere af små virksomheder, kaldet WhatsApp Business, for at give virksomheder mulighed for at kommunikere med kunder, der bruger standard WhatsApp-klienten. Klientapplikationen blev skabt af WhatsApp Inc. i Mountain View, Californien, som blev opkøbt af Facebook i februar 2014 for cirka 19,3 milliarder USD. Det blev verdens mest populære beskedapplikation i 2015 og har over 2 milliarder brugere på verdensplan fra februar 2020. Det er blevet det primære middel til elektronisk kommunikation i flere lande og steder, herunder Latinamerika, det indiske subkontinent og store dele af Europa og Afrika.

Websted: whatsapp.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med WhatsApp. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.