Truecaller er en smartphone-applikation, der har funktioner til opkaldsidentifikation, opkaldsblokering, flash-beskeder, opkaldsoptagelse, Chat & Voice ved at bruge internettet. Det kræver, at brugere angiver et standard mobilnummer for at registrere sig med tjenesten.

Websted: truecaller.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Truecaller. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.