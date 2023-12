Google Voice er en telefontjeneste, der leverer viderestilling og voicemail-tjenester, tale- og sms-beskeder samt terminering af opkald i USA og internationalt for Google-kontokunder i USA og til G Suite-kunder i Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Portugal , Spanien, Sverige, Schweiz og Storbritannien. Tjenesten blev lanceret af Google den 11. marts 2009, efter at virksomheden havde erhvervet tjenesten GrandCentral. Google Voice giver et amerikansk telefonnummer, valgt af brugeren blandt tilgængelige numre i udvalgte områdenumre, gratis til hver brugerkonto. Opkald til dette nummer viderestilles til telefonnumre, som hver bruger skal konfigurere i kontowebportalen. Der kan angives flere destinationer, der ringer samtidigt for indgående opkald. Serviceetablering kræver et telefonnummer i USA. En bruger kan besvare og modtage opkald på enhver af de ringende telefoner som konfigureret i webportalen. Under et modtaget opkald kan brugeren skifte mellem de konfigurerede telefoner. Brugere i USA kan foretage udgående opkald til indenlandske og internationale destinationer. Opkald kan startes fra enhver af de konfigurerede telefoner såvel som fra en mobil enhedsapp eller fra kontoportalen. Fra august 2011 kan brugere i mange andre lande også foretage udgående opkald fra den webbaserede applikation til indenlandske og internationale telefonnumre. Mange andre Google Voice-tjenester – såsom voicemail, gratis sms, opkaldshistorik, opkaldsscreening, blokering af uønskede opkald og stemmetransskription til tekst i voicemail-beskeder – er også tilgængelige for amerikanske indbyggere. Med hensyn til produktintegration kan transskriberede og lyd-voicemails, beskeder om ubesvarede opkald og/eller tekstbeskeder eventuelt videresendes til en e-mail-konto efter brugerens valg. Derudover kan tekstbeskeder sendes og modtages via den velkendte e-mail- eller IM-grænseflade ved at læse og skrive tekstbeskeder i henholdsvis numre i Google Talk (pc-til-telefon-beskeder). Google Voice multi-vejs videokonferencer (med understøttelse af dokumentdeling) er nu integreret med Google+ Hangouts. Tjenesten konfigureres og vedligeholdes af brugeren i en webbaseret applikation, stylet efter Googles e-mail-tjeneste, Gmail, eller med Android og iOS-apps på smartphones eller tablets. Google Voice tilbyder i øjeblikket gratis pc-til-telefon-opkald i USA og Canada og pc-til-pc-tale- og videoopkald på verdensplan mellem brugere af Google+ Hangouts browser-plugin (tilgængelig til Windows, Intel-baseret Mac OS X og Linux). Næsten alle indenlandske og udgående opkald til USA (inklusive Alaska og Hawaii) og Canada er i øjeblikket gratis fra USA og Canada og 0,01 USD pr. minut fra alle andre steder. Internationale opkald faktureres i henhold til en tidsplan, der er offentliggjort på Google Voice-webstedet. I slutningen af ​​2009 havde Google Voice cirka 1,4 millioner brugere, hvoraf 570.000 brugte tjenesten 7 dage om ugen. Dette tal steg markant, efter at Google foretog overgangen af ​​sin Google Voice-tjeneste fra "kun invitationer" til at være tilgængelig for alle Gmail-abonnenter i USA. Et kablet blogindlæg citerede et tal på 3,5 millioner i 2013. Google-kontokunder i de fleste andre lande end USA og Canada kan kun få adgang til opkaldstermineringstjenesterne gennem integrationen med Google Hangouts.

Websted: voice.google.com

