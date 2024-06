Dine kunder og kundeemner ignorerer dine legitime forretningsopkald, fordi de ser et ukendt nummer – og de ved ikke, det er dig. Hiya Connect Branded opkalds-id giver virksomheder mulighed for at vise deres virksomhedsnavn på udgående opkald til over 400 millioner mobiltelefoner verden over, inklusive 97 % af det amerikanske mobilmarked. Væksten i spam-, svindel- og svindelopkald har svækket tilliden til talekanalen. 87 % af forbrugerne vil ikke besvare et opkald, når de ser et ukendt nummer på deres skærm. Denne manglende evne til effektivt at nå ud til kunder via telefon eroderer kundetilfredsheden og fastholdelsen – og i sidste ende din bundlinje. Brandet opkalds-id giver virksomheder mulighed for at kontrollere, hvordan deres udgående opkald vises på opkaldsmodtagernes enhed efter hvert enkelt telefonnummer. Skab bedre kundeoplevelser og optimer dine udgående opkaldsoperationer ved at tilføje identitet til dine udgående opkald med Hiya Connect Branded opkalds-id.

Websted: hiya.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Hiya. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.