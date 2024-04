SocialAll er tjenesten, der kombinerer alle nuværende populære sociale netværks-API'er i verden til én samlet API for at gøre det lettere for programmører. SocialAll understøtter alle sociale netværksfunktioner (identifikation, venner, beskeder, offentliggør, foto / video). Vi sparer ikke kun den betydelige mængde tid til at lære om API for udviklere, men også opgradering og vedligeholdelse, når API ændres. Brug af REST API-protokollen (HTTP) til at kommunikere med systemet/applikationen, så det er nemt at udvikle på ethvert system/sprog. Fejlrettelser og opdater hurtigt, når der er ændringer i API. Der er widget til alle sociale funktioner. SocialAll har også statistiksystemet om antallet af brugere og antallet af anmodninger over tid.

Websted: socialall.dev

