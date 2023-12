Bitly er en URL-forkortelsestjeneste og en linkadministrationsplatform. Firmaet Bitly, Inc., blev etableret i 2008. Det er privatejet og har base i New York City. Bitly forkorter 600 millioner links om måneden til brug i sociale netværk, SMS og e-mail. Bitly tjener penge ved at opkræve betaling for adgang til samlede data, der er skabt som følge af, at mange mennesker bruger de forkortede URL'er. I 2017 erhvervede Spectrum Equity majoritetsandelen i Bitly for $64 millioner. Fra august 2018 har Bitly forkortet over 37,5 milliarder URL'er.

Websted: bitly.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Bitly. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.