xabackup er den perfekte løsning til travle fagfolk med en masse data at administrere. Vores cloud-baserede service giver kunderne mulighed for at sikkerhedskopiere deres vigtige filer med lethed, hvilket sparer værdifuld tid og kræfter. Med exabackup behøver kunderne ikke at bekymre sig om komplekse indstillinger eller systemer, de skal bare vælge de filer, de vil have sikkerhedskopieret, uden at udføre noget af det tekniske arbejde. Derudover tilbyder exabackup uovertruffen beskyttelse og sikkerhed. Alle dine data komprimeres, før de uploades, så du ikke behøver at bekymre dig om sikkerhedsbrud eller tab af hastighed under overførslen. Og da vi kun uploader ændringer (inkrementelle sikkerhedskopier), vil yderligere data ikke gøre dit system langsommere eller sænke en allerede tung filbelastning. Så når det kommer til at sikre, at alle dine vigtige dokumenter forbliver sikre, er der intet bedre valg end exabackup!

Websted: exabackup.com

