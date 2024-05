Hos Magnifi ændrer vi den måde, som folk tænker på videokonferencer. Vores indlejrbare video-widget giver brugerne mulighed for at integrere videosamarbejde på strategiske punkter i deres arbejdsgang for at udføre forskellige forretningsopgaver. Vores standardkonfigurationer gør dette nemt, da de kan integreres via iFrame, JavaScript SDK eller WordPress-plugin. Adgang til widgetten er uden omkostninger med et gebyr for integrationer på virksomhedsniveau.

Websted: magnifi.io

