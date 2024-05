Bytebot forenkler og strømliner webopgaver ved at oversætte naturlige sprogprompter til browserautomatisering, herunder klik, formularudfyldning og dataudtræk. Platformen og SDK gør det muligt for brugere at udvikle robuste, dynamiske webautomatiseringsscripts, der tilpasser sig sammen med skiftende webmiljøer. Bytebot er ubesværet at bruge og nem at integrere, og hjælper brugerne med at øge deres workfloweffektivitet og drive vækst, alt sammen uden kompleksiteten.

Websted: bytebot.ai

