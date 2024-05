StartMeeting® tilbyder ubegrænsede lyd- og videokonferencetjenester til virksomheden. Fordi vi er en transportør og et konferencenetværk, er vi i stand til at forstyrre markedet med virkelig transformerende priser. Vi tilbyder en brancheførende prispakke på $12,95/måned/vært til små og mellemstore virksomheder, og vi har også en virkelig revolutionerende $6.000/månedspakke til store virksomhedskunder. Pakken på $6.000/måned giver virksomheder af enhver størrelse mulighed for at have et ubegrænset antal værter til en fast månedlig sats. Med både pris pr. vært og ubegrænset værtspris får du et letanvendeligt samarbejdsværktøj, der giver dig og dine teams ubegrænset lyd- og videokonferencer i HD-kvalitet og skærmdeling. Hver konto inkluderer også: • HD-lyd og videokonferencer for op til 1.000 deltagere • Skærmdeling og -tegning • Mødeoptagelse og -afspilning • 10 gigs lagerplads • Tilpasset hold-musik og hilsner • Tilpasset mødevæg • Opkaldsnumre i landet til 65 lande... og tæller Med StartMeeting® får du adgang til en af ​​de største virksomheder inden for konferencer. Siden 2001 har vores netværk gennemført mere end to milliarder konferenceopkald rundt om i verden, hvilket gør os til verdens næststørste konferencenetværk. Denne størrelse og skala er det, der lader os tilbyde den pris, vi gør, og også det, der har hjulpet os med at bygge en så strømlinet applikation i virksomhedskvalitet. For mere information, besøg www.startmeeting.com eller ring (844) 800-4000.

Websted: startmeeting.com

