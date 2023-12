OpenWrench Service Manager

OpenWrench Service Management gør levering af vedligeholdelsestjenester til dine kunder enklere og mere gennemsigtig end nogensinde før. Planlæg serviceopkald og afsend feltteknikere. Opdater dine kunder om hvert jobs status i realtid. Opret og indsend fakturaer til betaling. Alt sammen uden at forlade din telefon. Tag billeder af problemet ved ankomst til arbejdspladsen. Ring, sms eller e-mail til lokationsadministratorerne med et enkelt tryk. Tjek ind, når du starter arbejdet, og tjek ud, når det er færdigt for at holde styr på arbejdet, opdatere kunden om jobafslutningsstatus og spore interne svartider. Med OpenWrench Service Management har det aldrig været nemmere at følge med i dine vedligeholdelsesprojekter på farten. Er det ikke på tide at begynde at køre dit vedligeholdelsesprogram, som om det var 2019?

Website: useopenwrench.com

