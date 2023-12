OpenWrench gør vedligeholdelsen af ​​din virksomheds faciliteter enklere og mere gennemsigtig end nogensinde før. Opret og afsend arbejdsordrer, spor den seneste status for igangværende arbejde og godkend fakturaer til betaling - alt sammen uden at forlade din telefon. Tag billeder af problemet, eller upload dem fra din kamerarulle. Ring, sms eller e-mail til den tildelte tekniker med et enkelt tryk. Se en tidslinje over al serviceaktivitet, fra det tidspunkt, hvor en tekniker planlægger et serviceopkald, til når de afslutter arbejdet og tjekker ud af arbejdspladsen. Med OpenWrench har det aldrig været nemmere at holde trit med din vedligeholdelse på farten. Er det ikke på tide at begynde at køre dit vedligeholdelsesprogram, som om det var 2019?

Websted: useopenwrench.com

