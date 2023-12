CloudBooks er fokuseret på at løse et meget særligt problem. Freelancere og små, servicebaserede virksomheder har svært ved at få løn. En undersøgelse viste, at 60 procent af fakturaerne bliver betalt for sent, mens en tredjedel af disse forsinkede betalinger kommer to uger efter deadline. CloudBooks forsøger at løse det problem ved at gøre fakturering og betaling så enkel som muligt. Du kan sende ubegrænsede fakturaer til dine kunder, spore status for disse fakturaer og endda acceptere betalinger online.

Websted: cloudbooksapp.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med CloudBooks. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.