Ejendomspleje, drift og meddelelsesplatform. Breezeways ejendomspleje- og driftsplatform hjælper med at koordinere, kommunikere og verificere detaljeret arbejde og levere den bedste serviceoplevelse til kunderne. Der går en masse tid og kræfter i at opretholde kvalitet, sikkerhed og renlighed på tværs af dine ejendomme - vores værktøjer giver dig mulighed for at automatisere din drift og levere en fantastisk lejeoplevelse.

Websted: breezeway.io

