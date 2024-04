Cirrus Insight er et plugin til Gmail og Outlook til sælgere. Cirrus Insights salgsaktiveringsplatform for Gmail og Outlook blev grundlagt i 2011 og tilbyder en alt-i-en salgsproduktivitetsplatform med Salesforce-integration i verdensklasse. Vi forstår det. Du arbejder i din indbakke for at komme i kontakt med kunderne. Du har brug for alle værktøjerne til at afslutte en aftale på ét sted. Få forbindelse til kundeemner, opret opvarmningskampagner, planlæg møder og spor vedhæftede filer fra din indbakke. Med vores Salesforce-integration er der ikke mere at forlade din indbakke for at logge oplysninger ind i Salesforce. Ingen kan lide travlt arbejde. Nu kan du se og opdatere Salesforce, mens du arbejder. Uanset hvilken e-mail-klient du bruger, kan du automatisk synkronisere e-mails og aftaler til Salesforce, spore e-mailåbninger, indstille opfølgningspåmindelser, oprette og opdatere Salesforce-registreringer som kundeemner, kontakter og salgsmuligheder, planlægge salgsopkald og mere.

