Salesforce.com, inc. er en amerikansk cloud-baseret softwarevirksomhed med hovedkontor i San Francisco, Californien. Det leverer (CRM) service til kundeforholdsstyring og sælger også en komplementær suite af virksomhedsapplikationer med fokus på kundeservice, marketingautomatisering, analyse og applikationsudvikling. I 2020 rangerede magasinet Fortune Salesforce som nummer seks på sin 'liste over de 100 bedste virksomheder at arbejde for' baseret på en medarbejderundersøgelse af tilfredshed.

Websted: salesforce.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Salesforce. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.