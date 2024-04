Software til samtaleintelligens - Mest populære apps Mest populære Tilføjet for nylig

Conversation Intelligence (CI) software optager, transskriberer og evaluerer salgsopkald. Ved at granske disse opkald identificerer CI-software nøgleord og samtaleemner, hvilket gør det muligt for brugere hurtigt at navigere til specifikke punkter i optagede salgssamtaler til dybdegående analyse. Virksomheder kan udnytte CI-software til at dokumentere afgørende diskussioner med potentielle købere, lokalisere potentielt risikable eller ikke-kompatible samtaleemner, give vejledning til nye salgsrepræsentanter baseret på bedste praksis og udforske forskellige use cases afledt af analyse og transskription af salgsopkald.