Wix.com Ltd. (hebraisk: וויקס.קום‎) er en israelsk softwarevirksomhed, der leverer cloud-baserede webudviklingstjenester. Det giver brugerne mulighed for at oprette HTML5-websteder og mobilwebsteder ved at bruge online træk og slip-værktøjer. Sammen med sit hovedkvarter og andre kontorer i Israel har Wix også kontorer i Brasilien, Canada, Tyskland, Indien, Irland, Litauen, USA og Ukraine. Brugere kan tilføje sociale plug-ins, e-handel, online markedsføring, kontakt formularer, e-mail marketing og fællesskabsfora til deres websteder ved hjælp af en række Wix-udviklede og tredjepartsapplikationer. Wix-webstedsbyggeren er bygget på en freemium-forretningsmodel, der tjener sine indtægter gennem premium-opgraderinger.

Websted: wix.com

