Phonexa er en sporingssoftware i virksomhedskvalitet til præstations-, affiliate- og partnermarketing. Phonexa Suite er den underliggende teknologi, der gennemfører forbrugernes lead- og call-livscyklus og hjælper performance marketing-teams med at drive ROI for brands på tværs af affiliate-, partner- og betalingskanaler. Phonexa prioriterer resultatbaseret markedsføring på tværs af kundeinteraktioner som klik, opkald, formularindsendelser, websiteadfærd og meget mere. Gennem sin enkeltdriftsløsning giver Phonexa Suite D2C-udgivere, netværk, bureauer og brands hidtil uset adgang og kontrol til kampagner, eliminerer mangel på gennemsigtighed på tværs af leadgenerering og automatiserer processer. Phonexa Suite giver kunderne mulighed for at optimere friktionsfri kundeerhvervelsesindsats og analysere de kilder, der driver kvalificeret pipeline. Phonexas globale hovedkvarter er baseret i Los Angeles med yderligere kontorer i Storbritannien, Ukraine og Canada. Virksomheden beskæftiger en stab på over 200. For mere information, besøg www.Phonexa.com.

Websted: phonexa.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Phonexa. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.