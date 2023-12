Fintel Connect er den førende alt-i-én affiliate marketing platform, netværk og bureau designet til fintechs og banker. Med Fintel har finansielle brands alt, hvad de behøver for at skalere deres kundeerhvervelse gennem affiliate- og influencer-marketing, herunder en specialiseret partnerplatform (+compliance engine), kurateret netværk af tusindvis af finans-fokuserede affiliates og influencers og et ekspertteam til at administrere og skaler kanalen. Vi driver i øjeblikket partnerprogrammerne for 90+ fintechs, banker og kreditforeninger i hele Nordamerika, inklusive Ramp, BMO og Live Oak Bank for at nævne nogle få. Besøg www.fintelconnect.com for at finde ud af, hvordan Fintel Connect kan opnå skalerbar vækst for dit brand.

Websted: fintelconnect.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Fintel Connect. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.