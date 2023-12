Perform[cb] giver brands mulighed for at erhverve nye kunder gennem inkrementelle digitale kanaler på en betal for resultater-model. Vores proprietære teknologi og meget kuraterede partnermarkedsplads tilpasser "pris pr"-priser med kundens levetidsværdi. Uanset om du er en iværksætter, der ønsker at skabe trafik, eller et Fortune 500-brand, der har brug for en omfattende performance marketingstrategi, er Perform[cb] den anerkendte leder inden for online performance marketing med den #1 rangerede markedsplads i verden. Vi har specialiseret os i vertikal-specifik performance marketing strategi, så du når ud til de kunder, du ønsker – og kun betaler for de kunder, du erhverver.

Websted: performcb.com

