Veritas Technologies er førende inden for multi-cloud data management. Over 80.000 kunder – inklusive 87 % af Fortune Global 500 – stoler på, at vi hjælper med at sikre beskyttelsen, gendannelsesmulighederne og overholdelse af deres data. Veritas har et ry for pålidelighed i stor skala, som leverer den modstandsdygtighed, dets kunder har brug for mod de forstyrrelser, der er truet af cyberangreb, såsom ransomware. Ingen anden leverandør er i stand til at matche Veritas' evne til at eksekvere med understøttelse af 800+ datakilder, 100+ operativsystemer og 1.400+ lagermål gennem en enkelt, samlet tilgang. Drevet af vores Cloud Scale-teknologi leverer Veritas i dag sin strategi for autonom datastyring, der reducerer driftsomkostninger og samtidig leverer større værdi.

Websted: veritas.com

