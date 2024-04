ConverSight er en Contextual Decision Intelligence Platform, bygget på dens patenterede Augmented Conversational AI og Analytics-teknikker. ConverSights AI-assistent, Athena, leverer forretningsindsigt ved at oprette forbindelse til kundens data og generere indsigt og anbefalinger ved hjælp af maskinlæringsteknikker. Med ConverSight er virksomheder i stand til at implementere kunstig intelligens i deres responsplanlægningsmetoder, hvilket giver mulighed for bedre nøjagtighed, stærkere beslutningstagning og jævnere reaktionstider, hvilket i sidste ende reducerer omkostningerne og drastisk forbedrer forsyningskædens funktion. ConverSight fungerer som et Supply Chain Control Tower for at hjælpe virksomheder med at optimere driften, minimere forstyrrelser og løse kritiske problemer i realtid. ConverSights AI-forretningsassistent, Athena, tilbyder virksomheder større datasynlighed og indsigt til proaktivt at forbedre deres forsyningskæder og træffe andre præcise, informerede beslutninger

Kategorier :

Websted: conversight.ai

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med ConverSight. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.