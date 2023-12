Plex giver producenterne mulighed for at forbinde, automatisere, spore og analysere alle aspekter af deres forretning - fra butiksgulvet til øverste etage - for at drive virksomhedstransformation. Plex Smart Manufacturing Platform er bygget i skyen og inkluderer MES, ERP, supply chain management, industriel IoT og analyser til at forbinde mennesker, systemer, maskiner og forsyningskæder, hvilket gør dem i stand til at føre an med præcision, effektivitet og smidighed i et konstant foranderligt marked.

Websted: plex.com

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Plex Smart Manufacturing Platform. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.